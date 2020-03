Det kan koste 1.500 kroner, hvis du mødes med ti bekendte

Automatisk oplæsning

Hvis man ikke lytter til politiet, kan det i sidste ende koste en bøde på 1500 kroner for de personer, der overtræder forbuddet om ikke at samles mere end ti personer samme sted.

Det oplyser Anklagemyndigheden, efter at Rigsadvokaten har fastsat bødetaksterne.

Tirsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at forbuddet om at samles mere end ti personer vil træde i kraft onsdag klokken ti.

Det er et midlertidigt forbud både indendørs og på offentlige områder.

»Det er klart, at det skal have en konsekvens, hvis man ikke følger henstillingerne fra politiet om ikke at forsamles. Det vil blive håndhævet«, lød det tirsdag aften fra rigspolitichef Thorkild Fogde på pressemødet.

Flere betjente på gaden

Borgernes forsamlingsfrihed er nævnt i Grundloven, men vurderingen er, at det nye forbud er lovligt på grund af den ekstraordinære situation.

Han understregede ved samme lejlighed, at politiet vil håndtere eventuelle situationer med imødekommenhed og konduite.

Onsdag vil der være flere betjente på gaden for at rådgive borgerne om, hvad man må, og hvad man ikke må.

De nye regler betyder også, at en række butikker som caféer, restauranter, biografer, indkøbscentre skal holde lukket.

Det gælder også butikker, hvor der er tæt kontakt mellem ansatte og kunder.

Det kan for eksempel være frisører, tatovører eller fysioterapeuter.

Hvis man som erhvervsdrivende bryder det forbud, vil det medføre en bøde på 5000 kroner. Det er den største af bøderne.

Dagligvarebutikker, apoteker og andre erhverv får lov at holde åbent. Men hvis de ikke overholder en række krav om gulvplads og håndsprit til handlende, risikerer de også en bøde.

Den vil være på 1500 kroner.

Det vil være muligt at indbringe en bøde for domstolene.

