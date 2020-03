Få overblikket: Her er onsdagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Klokken 10 i dag måtte vi ikke længere forsamles mere end 10 mennesker i offentligheden. Hverken inde eller ude.

Det er det seneste af regeringens tiltag for at begrænse smitten af coronavirus.

Samtidig skal alle butikker udover fødevarebutikker og apoteker holde lukket, som statsministeren gav besked på i sin tale onsdag aften. Caféer og restauranter må stadig tilbyde takeaway, hvis der er afstand og håndsprit eller muligheder for håndvask.

Men storcentre, barer, natklubber, massører, tatovører, solcentre, fitnesscentre og andre sports- og idtrætsfaciliteter har været lukket indtil videre til 30. marts. Bryder man loven, kan det føre til bødestraf.

Politiet har patruljeret gaderne for i første omgang at vejlede om, hvad de nye regler betyder. Som statsministeren sagde i sin tale, hvis du er i tvivl, så lad være.

Hjælp til små virksomheder og selvstændige

De mange små virksomheder, som nu må holde lukket, skal nok få hjælp. Finansminister Nicolai Wammen præsenterede på et af dagens mange pressemøder en hjælpepakke til erhvervslivet. Regeringen vil dække nogle af virksomheders faste omkostninger og foreslog at sikre kompensation til selvstændige, som statsministeren havde varslet. Forhandlingerne er stadig i gang.

Sammen med den svenske stat vil regeringen også sikre SAS.

Forbud påvirker alle dele af vores samfund

Trossamfundene er også påvirket af det nye forbud mod at samles over 10 personer.

De mange unge, der har glædet sig til at blive konfirmeret - og få gaver - må vente lidt længere. Alle konfirmationer i Folkekirken er udskudt i hvert fald til efter pinsen.

Begravelser og bisættelser er undtaget, men både Kirkeministeriet, landets 10 biskopper og brancheforeningen Danske Bedemænd opfordrer til, at så få som muligt deltager.

Der er også lukket for besøg i fængslerne, på plejehjem og hospitaler.

Epidemi frem til maj eller juni

Vi skal ikke regne med, at det varmere forårsvejr får epidemien til at tage af. For at være på den sikre side forbereder Statens Serum Institut sig nu på, at vi får en fuld epidemi i Danmark helt frem til maj eller juni, det siger faglig direktør Kåre Mølbak til DR onsdag aften.

De danske myndigheder regner med, at mellem 10 og 15 procent af danskerne bliver smittet med coronavirus under en epidemi.

129 borgere er indlagt på hospitaler med corona. Af dem er 24 indlagt på intensive afdelinger, og 18 af disse personer er i respirator.

Antallet af personer, der er indlagt på intensiv, er steget med over det dobbelte på to dage.

Sundhedspersonale kan testes og gå på arbejde

Sundhedsstyrelsen vurderer nu også, at spædbørn er særligt udsatte i dagens opdatering af retningslinjerne. Samtidig fortalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at det ikke er mangel på udstyr, som bliver udfordringen for sundhedsvæsenet, når og hvis epidemien topper. Det bliver personale.

Sundhedsstyrelsen betragter alle som smittefri efter 48 timer uden symptomer, men hvis der kommer pres på systemet, kan det give personalemangel.

Men her er der godt nyt. Udvalgte ansatte med milde symptomer på coronavirus nu blive testet. Går de fri, kan de gå på job igen med det samme. Det skal sikre, at der er nok personale på sygehusene.

10.000 danskere med sundhedsfaglig baggrund har meldt sig til at hjælpe regionerne.

Cybertruslen mod Danmark er høj

Effektiviteten er ikke den eneste, vi skal være opmærksomme på, når mange af os arbejder hjemmefra - skribenten inklusive. Vi skal også holde øje med falske mails.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fortalte, at cybertruslen mod Danmark er meget høj.

Hun bad ved samme lejlighed folk, der har en sundhedsfaglig uddannelse og har været i Forsvaret, om at registrere sig på Forsvarsministeriets hjemmeside.

I dag blev det også meldt ud, at 35 danske soldater bliver trukket hjem fra Irak, hvor de skulle have trænet irakiske soldater.

Strandede danskere er ikke efterladt

Andre danskere skal også hentes hjem. Der er nedsat en taskforce for at få danskere i Sydamerika hjem, og i samarbejde med rejsebranchen bliver strandede danskere i Marokko hentet hjem i tre fly.

I alt er 88.000 danskere registreret som rejsende danskere i udlandet på Udenrigsministeriets ’Danskerliste’, fortalte direktøren i Udenrigsministeriets Borgerservice på et doorstep i dag. Nogle af dem er kommet hjem, andre er på vej, men der er altså stadig en del, der har brug for hjælp til at komme hjem.

Men selv om man er strandet i kortere eller længere tid, er man ikke efterladt, sagde udenrigsminister Jeppe Kofoed.

Han understregede kraftigt, at danskere i udlandet, som gerne vil hjem, skal købe flybillet og komme hjem nu. I en del afrikanske lande er der stadig fly til Europa. Men det vindue kan være ved at lukke, sagde han.

Danskere, der er vendt hjem, skal sørge for at melde sig af Udenrigsministeriets ’Danskerliste’.

Skoler lukker i Storbritannien

Så fulgte Storbritannien også efter blandt andre Danmark og lukkede skolerne på ubestemt tid, efter de længe er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre smitten.

I Sverige er skolerne stadig åbne, men statsministeren opfordrede tirsdag til at undervise digitalt i gymnasier og på videregående uddannelser.