Minister giver lukkede restauranter lov til takeaway

Restauranter, der ikke før leverede takeaway, kan fra torsdag gøre det uden at skulle melde det til Fødevarestyrelsen først.

Det er for at undgå for meget bureaukrati samt hjælpe restauratører, der har måttet lukke, efter at regeringen tirsdag aften på et pressemøde bebudede, at de skulle lukke for at undgå spredningen af coronavirus.

»I den tid som vi lever i nu, bliver vi også nødt til at sige, at vi er nødt til at skippe nogle af de ting, der normalt sker«.

»Alle er presset i den her tid, og derfor må vi fra myndighedernes side sørge for, at vi ikke er for rigide«, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Det nye tiltag omkring takeaway gælder i en begrænset periode og indtil situationen omkring coronavirus er mere afklaret.

Fødevareministeren håber, at tiltaget kan hjælpe restauranterne til at holde sig oven vande.

»Hvis restauranterne skal have en chance for at føre deres virksomhed videre på et minimalt niveau i den her tid, så er takeaway en af de helt store muligheder«.

»Jeg har forventning om, at det her vil hjælpe en lang række restauratører, og det kan lette restauranterne«, siger ministeren.

Caféer og restauranterne må nemlig ikke længere holde åbent for spisende gæster.

Skal normalt anmelde ændringer

Normalt skal spisesteder anmelde, hvis der er sket ændringer i deres fødevareaktiviteter, men det er nu suspenderet. Det nye tiltag kræver samtidig, at man er registreret som restaurant.

»De skal behandle fødevarer forsvarligt, og det er de vant til at gøre i forvejen. Det forventer vi også, at de gør, når de skal levere takeaway«.

»Vi har tiltro til, at mange af de restauranter nok skal overholde de fødevaresikkerhedsregler, som de skal i forvejen«, siger Mogens Jensen (S).

Mogens Jensen påpeger, at nedlukningen af restauranterne også har haft betydning for Fødevarestyrelsens arbejde, da der ikke længere er behov for samme kontrol.

Fødevarestyrelsen kommer heller ikke til at foretage yderligere kontrol med de restauranter, der begynder med takeaway. Ikke mere end de gjorde i forvejen, lyder det.

