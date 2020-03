Få overblikket: Her er torsdagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Et samlet folketing med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen, flankeret af otte partiledere, præsenterede torsdag formiddag en økonomisk hjælpepakke til virksomheder og lønmodtagere, der som følge af de omfattende corona-tiltag, mangler deres indtjening.

Hjælpepakken omfatter blandt andet kompensation til pressede virksomheder og selvstændige, bedre lånemuligheder for studerende og lempelige adgang til dagpenge i en midlertidig periode.

Ikke den sidste hjælpepakke

Med dagens aftale erklærer samtlige partier sig klar at bruge et trecifret milliardbeløb på yderligere hjælpeinitiativer, der – hvis det bliver nødvendigt – kan holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere under coronakrisen.

»Vi vil gøre, hvad der end skal til for at få Danmark igennem den her svære tid«, og »vi er klar til yderligere skridt, hvis der bliver brug for det«, lød det fra finansministeren med tilføjelsen:

»Jeg er helt sikker på, at der med det, vi har set i de seneste uger – hvor der hver eneste dag og også fra time til time – kommer nye udfordringer, som vil betyde, at der vil blive brug for flere tiltag i den kommende tid«.

I forhold til hvor mange penge, der er tale om, sagde Wammen, at der kan være tale om 300 milliarder kroner. Måske mere.

Længe ventet tal

Spørgsmålet om hvor gamle patienterne, der er smittet med coronavirus og indlagt på landets intensivafdelinger, er, har stået ubesvaret hen i flere dage. Myndighederne er derfor blevet kritiseret fra flere fronter for ikke at ville oplyse om aldersfordelingen.

Forklaringen lød, at det var for at sikre de enkelte patienters anonymitet.

Men nu kommer sundhedsmyndighederne med de første foreløbige tal om de coronasmittede danskere, der er indlagt på landets intensivafdelinger. Faglig direktør for Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak medgiver, at det over for både fagfolk og befolkningen er relevant at få oplysninger frem om aldersspredningen blandt intensivpatienterne.

Intensivpatienter fra 47 til 82 år

Dagens SSI-rapport viser, at der nu i alt er 153 indlagte danskere med coronasmitte, og at 30 af dem er indlagt til intensiv behandling. Der er 1.151 registrerede smittede, og seks personer er døde.

Kåre Mølbak oplyser til Politiken, at tekniske problemer gør, at man torsdag ikke har kunnet lægge verificerede data frem på aldersspredningen. Men SSI’s hidtidige oplysninger viser, at alderen på intensivpatienterne spreder sig mellem 47 og 82 år. Gennemsnitsalderen for intensivpatienterne er på 70 år, og der er en klar overvægt af mænd blandt de kritisk syge.

Forældre skal være mere opmærksomme

Et nyt kinesisk studie viser, at covid-19 også rammer børn. Flere af de danskere, der er indlagt med coronavirus er også børn.

Over en tredjedel af de medvirkende i undersøgelsen fik lungebetændelse, mens seks procent oplevede alvorligere symptomer. Samtidig viser nyt amerikansk studie, at det ikke kun er de ældre og svækkede, der bliver indlagt. Derfor er det en god ide at justere vores forståelse et enkelt skridt i en mere alvorlig retning, mener dansk virolog:

»Vi skal justere vores forståelse i den retning, at forældre – uden at gå i panik – skal være mere opmærksomme på børnenes symptomer, end vi hidtil har manet til. Fordi de godt kan få et alvorligt sygdomsforløb«, fortæller virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Nu skal gravides testes

Torsdag var også dagen, hvor Sundhedsstyrelsen udsendte nye retningslinjer for gravide og fødende med symptomer. Har den gravide symptomer, når hun kommer ind på hospitalet for at føde, skal hun testes.