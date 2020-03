»Der må være lidt offervilje«: Borgerlige partier vil have offentligt ansatte til at afspadsere eller holde ferie

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere borgerlige partier vil have hjemsendte ansatte i det offentlige til at afspadsere eller tage ferie. Det skriver Jyllands-Posten.

Ønsket kommer, efter at regeringen har opfordret privatansatte til at afspadsere eller holde ferie i forsøget på at bremse smittespredningen af coronavirus.

Men ifølge partierne gælder statsminister Mette Frederiksens (S) appel ikke de offentligt ansatte, som er sendt hjem med løn - uagtet om de kan arbejde hjemmefra eller ej.

»Vi står i en krisesituation, hvor alle skal hjælpe hinanden og udvise solidaritet«.

»Regeringen har opfordret privatansatte, der sendes hjem, til at afspadsere eller holde ferie, mens en masse offentligt ansatte, der også er sendt hjem, ikke får samme opfordring. Det er skævt«, siger Alex Vanopslagh, leder for Liberal Alliance, til Jyllands-Posten.

Han mener derfor, at offentlig ansatte, der ikke kan arbejde fuld tid under coronakrisen, bør afvikle afspadsering og potentielt også ferie. For på den måde kan man spare de offentlige kasser millioner i lønudgifter, siger han.

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, er enig.

»Det er ikke fornuftig brug af samfundets ressourcer at betale folk, som har overarbejdstimer, for at gå derhjemme uden at arbejde«.

»Der må også være lidt offervilje fra de offentligt ansatte i sådan en situation«, siger han til Jyllands-Posten.

ritzau