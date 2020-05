Familien fulgte med på pc, da Dorthes sidste blomst blev streamet

Fakta

Sådan live-streamer du

Teams. Bruger du i forvejen Microsoft Teams på arbejdet til videomøder, er det en mulighed. Alternativt kan du bruge Skype eller Facebooks Messenger, hvis det er dine foretrukne. Fordel: At du er fortrolig med software. Ulempe: Modtageren skal også have programmet installeret. Begrænsninger i antallet af deltagere.​

Zoom. Mange har lært dette amerikanske værktøj at kende til virtuelle møder. Fordel: Gratis, stor udbredelse, kræver intet hos modtageren, send blot link. Ulempe: Max 40 minutter ad gangen, max 100 deltagere. Men for 100 kroner og op kan man købe mere tid/deltagere.​

Periscope. Bruges af Søhøjlandets Begravelser. Fordel: Gratis. Let at bruge til både app og android. Let for modtageren. Hele ceremonien inklusive likes og kommentarer optages samtidig til senere brug.​

Vimeo. En professionel platform for videodeling. Bruges af Begravelses Service. Fordel: Mulighed for høj billed- og lydkvalitet. Alt kan styres til mindste detalje. Alt kan optages til senere brug. Findes i gratis version. Ulempe: Skal man have adgang til alle features koster et premium abonnement 490 kroner per måned.​









