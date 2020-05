Retningslinjer er klar: Stormagasiner skal undgå slagtilbud og sørge for selvbetjening

Automatisk oplæsning

Indkøbscentre og stormagasiner, der kan åbne fra mandag den 11. maj, får nu et sæt nye retningslinjer i hånden, så smitte med coronavirus så vidt muligt undgås.Blandt andet anbefales det at tilbyde selvbetjening i butikker.

Et særligt fokus skal også være på indretningen af centrene og magasinerne med afstand mellem kunder og aflukning af lege- og loungeområder.

Og så anbefaler myndighederne, at man undgår slagtilbud, fordi det kan skabe kødannelse.

Men på trods af, at der ikke bør reklameres for eksempelvis tre pakker leverpostej for 20 kroner, har indkøbscentrene og magasinerne grund til at glæde sig.

De er nemlig som en del af fase 2 af genåbningen af landet nogle af de første, der får lov at åbne dørene op efter coronakrisen.

Der er to separate sæt retningslinjer for henholdsvis indkøbscentre og stormagasiner. Det skyldes, at der er forskel.

Et stormagasin er en større butik, der er opdelt i flere afdelinger som for eksempel Illum eller Magasin du Nord i København.

Et indkøbscenter har et miljø med flere separate, enkeltstående butikker som eksempelvis Kolding Storcenter eller Fisketorvet i København.

Retningslinjerne er tæt på identiske: afstand mellem hver kunde, god hygiejne, selvbetjeningsløsninger og optimal indretning.

Det er Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, der er afsendere på retningslinjerne, og hos erhvervsminister Simon Kollerup (S) er der glæde over, at indkøbscentre og magasiner nu kan komme i gang igen.

»Det er rigtig godt, at endnu flere virksomheder nu kan få lov til at slå dørene op til kunder og gæster igen«.

»Vi skal have gang i hjulene igen, selv om vi stadig skal passe på smittespredningen«, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

ritzau