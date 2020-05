I dag skal de første embedsmænd afhøres: Hvad forventer professorer og politikere at få svar på?

Instrukskommissionen indleder i dag sine afhøringer i Retten på Frederiksberg, hvor offentligheden vil få et sjældent indblik i embedsmændenes kommunikation med magthaverne. Politiken har spurgt to professorer og fire politikere, hvad de forventer at få svar på, når kommissionen begynder at blotlægge forløbet omkring den tidligere udlændinge- og integrationsministers ulovlige instruks om at tvangsadskille unge asylpar.