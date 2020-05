Mens stormagternes ambassadører hamrer løs på hinanden, tror regeringen på lavspænding i Arktis

USA’s, Ruslands og Kinas ambassadører i København har glemt en stor del af den diplomatiske diskretion i deres slagsmål om Grønland. Men en optimistisk dansk udenrigsminister tror ikke, at Københavns tungeste ambassadørtriumvirat for alvor varsler et farvel til Arktis som et relativt fredeligt helle i en urolig verden.