Adfærdsforsker: »Folk kan få en tanke om, at målet lige pludseligt ikke er deres sundhed«

Folk kan være skeptiske over nye corona-forholdsregler, fordi de er i tvivl om, om det er for deres sundhed eller for samfundsøkonomiens skyld. Det siger adfærdsekspert, der dog regner med, at folk snart sidder tæt i tog igen.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når man har taget offentlig transport de sidste to måneder, har de mange skilte og klistermærker ikke ladet meget tvivl være tilbage om, at myndighederne vil have os til at holde afstand. Helst to meter. Og helst skal man faktisk slet ikke tage toget eller bussen. Men nu hvor smittetallene er på retræte, så er lyden en anden.