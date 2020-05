Ekspert: Risiko for inhabilitet i sagen om milliardkrav mod Bech-Bruun

Sagen kort

Bech-Bruun og udbyttesagen

Advokatfirmaet Bech-Bruun rådgav i 2014 og 2015 den tyske North Channel Bank om bankens retsstilling, hvis dens kunder søgte refusion af udbytteskat i Danmark. ​

Banken har senere erkendt at have medvirket til groft bedrageri for 1,1 milliarder kroner i udbyttesagen, og blev i september i fjor idømt en bøde på 110 millioner kroner ved Retten i Glostrup.​

Skattestyrelsen mener, at Bech-Bruun med sin rådgivning af banken er erstatningsansvarlig for den danske statskasses tab, og bebudede i april i år et krav på næsten 1,2 milliarder kroner inklusive renter mod advokatfirmaet. Bech-Bruun afviser kravet som grundløst, så sagen kommer for en domstol. ​​​​





