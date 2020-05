Niels stod klar med reagenser og antistoftests, men blev mødt af en mur af tavshed fra myndighederne

Distributører beklager sig over at være kørt ud på et sidespor, mens det offentlige har indkøbt udstyr for milliarder. Coronakrisen giver ikke i sig selv regioner lov til at droppe udbud i alle indkøb, siger konkurrencemyndighederne.