Per Munch: Enhver vanekrimininel parteringsmorder ved, at der er to ting, man skal sikre sig her i livet

Problemet med corona er ikke så meget alt det, man gør, men mere alt det, man får tid til at tænke over, mens man ikke gør en skid.

Enhver vanekrimininel parteringsmorder ved, at der er to ting, man skal sikre sig her i livet. Altid at have en rulle sorte sække på sig. Aldrig at få en forvaringsdom.