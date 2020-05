Ældreorganisationer: Plejehjemsbeboere bliver reelt frihedsberøvet

Corona-virus på plejehjem

Landets plejehjem har været lukket for besøg siden 11. marts, da Danmark lukkede ned for at undgå at beboerne blev smittet med covid-19. Ældre og personer med demens er i fare for at bliver alvorligt syge og dø, hvis de bliver smittet.

1. maj indgik folketingets partier en politisk aftale om lempelse af besøgsrestriktionerne.

15. maj sendte Sundhedsstyrelsen anbefalinger til plejecentre om, hvordan besøg kan foregå. Her beskrives det, at besøg skal aftales på forhånd, og at det skal foregå i særlige faciliteter, hvor der kan holdes afstand.

Ser man på de bekræftede tilfælde af covid-19 i forskellige aldersgrupper, ses risikoen for ældre tydeligt. Hvor kun 4 procent af de 60-69-årige, som er bekræftede tilfælde af covid-19, døde, gælder det sammen 27 procent af de 80-89-årige og 49 procent af gruppen over 90 år.

Vis mere