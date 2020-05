I Sverige er de udpeget som en trussel mod samfundet: Dansk våbenbygger var medlem af nazigruppe

I denne uge blev en 31-årig mand straffet for våbenbyggeri under særligt skærpende omstændigheder. Manden er tidligere leder i Den Nordiske Modstandsbevægelse, og sagen giver et unikt indblik i det højreradikale miljø.

Det sker ikke hver dag, at danske nationalsocialister er for retten. Men når det gør, så er der for tiden et fællestræk.