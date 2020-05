Københavnerne skal alligevel ikke se sig grundigt for, hvis de vil undgå deres efterladenskaber

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Borgerne i hovedstadsområdet skal alligevel ikke se sig grundigt for, hvis de vil ud at bade i Øresund i de kommende dage.

Badegæsterne slipper – i første omgang – for at risikere et uvelkomment gensyn med deres egne efterladenskaber, fordi Københavns Kommune nu har besluttet at udskyde udledningen af 290.000 kubikmeter spildevand til oktober måned.

Det bekræfter teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) overfor Politiken.

»Min forvaltning har arbejdet på højtryk med sagen hele dagen og været i kontakt med Hofor (der står for rensnings af en stor del af hovedstadsområdets spildevand, red.). Hofor har givet udtryk for, at det var muligt at udskyde arbejdet, og det har jeg nu bedt dem om at gøre«.

Det var ellers planen, at spildevandet - der groft sagt kun er renset for cykelstel og større genstande - allerede fra søndag og i de følgende fem døgn skulle ledes flere kilometer ud i Øresund. Det skulle ske gennem rørledninger, der normalt kun bruges til overfladevand under særligt store regnskyl.

Tid til at undersøge alternativer

I sidste øjeblik blev planen udskudt til mandag, mens Københavns Teknik- og Miljøforvaltning lavede en redegørelse til Teknik- og Miljøudvalget om tilblivelsen af tilladelsen. Den er givet administrativt og ikke blevet politisk behandlet. I sidste øjeblik blev det aftalt, at de tekniske undersøgelser, som er årsagen til udledningen kan udskydes.

»Det er rigtig godt, at der ikke bliver åbnet nogen haner i morgen tidlig. Det gør, at alle de spørgsmål jeg og udvalgets medlemmer har til tilladelsen og sagsbehandlingen, kan vi nu få svar på«, siger Ninna Hedeager Olsen.

»Vi har købt os god tid til at undersøge alternativerne, og om udvalget har nogen nye handlemuligheder«.

De radikales medlem af udvalget, Mette Annelie Rasmussen er vred over, at tilladelsen til udledning af de store mængder spildevand er givet, uden politikerne har fået besked om det eller haft mulighed for at undersøge alternativer.

»Vi er skuffede og chokerede over, at denne sag har kunnet leve sit eget liv. Det er stærkt problematisk. Ingen synes jo, at det er en god løsning at lukke spildevand ud i Øresund. Nu skal vi finde en bedre løsning, og samtidig skal vi sikre os imod, at der kan ske noget tilsvarende i fremtiden«, siger Mette Annelie Rasmussen.

Hun peger blandt andet på, at man muligvis teknisk kan binde fosfor i spildevandet for at undgå opblomstring af alger i Øresund og samtidig sikre badevandets kvalitet i hovedstadsområdet.

Kritiseret borgmester

Det er en udbygning af Svanemølleholmen i Københavns Nordhavn, der er skyld i, at hovedspildevandledningen, der krydser gennem byggefelterne skal lukkes midlertidigt. Før byggeriet kan føres ud i livet, skal ledningen fastgøres, og det skal undersøges, om den overhovedet kan klare, at der bygges ovenpå. I løbet af de fem dage arbejdet står på, kan ledningen ikke bruges. Derfor var det planen, at lede det urensede spildevand gennem andre rørledninger ud i Øresund.

Ninna Hedeager Olsen er blevet voldsomt kritiseret af både de borgerlige udvalgsmedlemmer og medlemmer fra socialdemokratiet og SF for hele forløbet.

»Jeg har allerede skrevet til udvalgsmedlemmerne, at jeg deler kritikken. Vi skulle have været informeret om den tilladelse«, siger borgmesteren.

Men er det din skyld, at politikerne ikke har været inde over en så omfattende miljøsag?

»Det er sådan, at miljøudvalget har delegeret kompetencen til at give den slags tilladelser til forvaltningen. Men det er klart, at jeg synes, at forvaltningen alligevel skulle have orienteret om tilladelsen. Nu skal vi have svar på, hvad der er sket i sagsbehandlingen, og om der er andre løsningsmuligheder«.