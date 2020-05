Tidligere efterforsker sår tvivl om mordsager: »Jeg savner beviset i de her sager«

Den mentalt retarderede Erik Solbakke Hansen blev for 30 år siden dømt for blandt andet at påsætte en brand på Hotel Hafnia i København, som resulterede i, at 35 mennesker omkom. Men nu vurderer en tidligere politiinspektør, at Erik Solbakke kunne være uskyldig.