Lars Erik Rasmussen blev 60 år: Hård rock for en lavmælt sjæl

31. marts var den dag, hvor flest danskere mistede livet til corona. En af dem var Lars Erik Rasmussen, et stille, indadvendt menneske, som mærkede livet allermest i de år, han havde Susanne. Han blev fundet på sin sofa i hjemmet i Havdrup. Her var han sovet ind, 60 år gammel. Helt overraskende – og så måske ikke alligevel.

Den første weekend i marts hjalp Lars Erik Rasmussen og hans bror deres ældre far med at flytte til en beskyttet bolig. Brødrene blev ikke færdige med at pakke flyttekasser ud det nye sted, så de aftalte at fortsætte weekenden efter. Men om torsdagen ringede Lars og sagde, at han havde fået feber. Et par dage senere havde han fortsat feber. Og også ugen efter.