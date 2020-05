Datter til plejehjemsbeboer: Hvor meget lidelse vil vi acceptere for at undgå døden?

Landets plejehjem har åbnet for korte udendørs besøg på to meters afstand. Men Birgitte Klock Clausen vil hellere risikere, at hendes mor bliver smittet med corona og i værste fald dør, end moren skal leve sin sidste tid uden fysisk kontakt. Hun efterlyser politisk mod.

I 18 år har Birgitte Klock Clausen og hendes familie været nærmeste naboer til hendes forældre. Over hækken ses tagskægget på forældrenes hus. De har talt sammen hver dag og spist sammen flere gange om ugen. Tanken var, at hendes forældre her kunne blive gamle. Aldrig ville de få behov for at komme på plejehjem.