»Den, der har delt mine billeder, er et menneske, der kender mig godt. Sandsynligvis er det et menneske, jeg godt kan lide, og som jeg måske skal se i weekenden«

590 danske kvinder fik i august sidste år brev fra politiet om, at de er forurettede i en sag om blufærdighedskrænkelse. En 24-årig mand er anklaget for at have deltaget i at sammensætte en digital mappe med nøgenbilleder og -videoer af kvinderne. Sagen kører ved Retten i Aalborg 4. juni. Tre af de forurettede kvinder fortæller her, hvordan det har påvirket dem at blive blandet ind i sagen.

»En fredag morgen i august stod jeg hjemme hos en af mine kolleger. Vi havde aftalt at drikke en kop kaffe sammen, inden vi skulle på arbejde. Mens jeg var hos hende, tjekkede jeg min e-Boks. Der var kommet et brev fra politiet. Første gang jeg læste brevet, forstod jeg ikke, hvad der stod. Men da det gik op for mig, at der stod, at jeg er forurettet – at nogen har delt intime billeder af mig på nettet – kunne jeg ikke holde balancen. Mine ben knækkede sammen, og jeg græd heftigt. Jeg kunne ikke finde ud af at sige noget sammenhængende, og jeg trak vejret alt for voldsomt. Jeg sygemeldte mig på mit arbejde, ringede til min kæreste og fortalte ham det, jeg vidste. Kort efter kom mine forældre og hentede mig«.