Mette Frederiksen bliver afkrævet samme klarhed, som ved fredagens pressemøde uden Brostrøm og Mølbak

Fakta

De syv pligter

Kodex VII er grundbog for statens embedsmænd. De syv centrale pligter udspringer fra statsforfatningsretten, og en af dem er pligten til faglighed. Her lyder det bl.a.:

— Embedsmænd kan bistå en minister med at udforme rent politisk funderede svar på f.eks. et forslag fra oppositionen, men må ikke medvirke til, at rent politisk funderede svar får et falsk fagligt skær.

— Embedsmænd må ikke medvirke til, at faglige analyser og vurderinger anvendes til at fremstille en politisk besluttet løsning som den eneste fagligt velbegrundede, hvis der reelt er flere fagligt velbegrundede løsningsmuligheder.

