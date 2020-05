Professor om Inger Støjbergs forsvarsnotat: »Det har lidt præg af halvfabrikata«

SAGEN KORT

Støjberg-sagen

Hvem havde ansvaret for, at Inger Støjberg i februar 2016 udsendte en ulovlig instruks om, at ingen asylpar, hvor den ene var under 18 år, måtte være indkvarteret sammen?

Og hvad skete der præcist bag de lukkede døre, inden flere af parrene blev tvangsadskilt i strid med loven?

Politiken undersøger sagen og dækker Instrukskommissionens blotlægning af forløbet.