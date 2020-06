Hvor vild og naturlig kan dansk natur blive?

FOR ABONNENTER

Adskillige års pres fra naturorganisationer for at få plads til mere og vildere natur i Danmark begynder at give bonus. Et flertal har netop besluttet, at der skal etableres to naturnationalparker, og der kan ventes forslag om flere. Ved præsentationen af de to naturnationalparker fremhævede miljøminister Lea Wermelin (S), at der skal udsættes store græssende dyr i området, og at det også kan give publikum store oplevelser.