Positiv bivirkning: Corona gav fædreorlov ad bagvejen

På fars dag viser ny undersøgelse, at nedlukningen har været en god oplevelse for mænd med børn.

I dag på fars dag behøver familien ikke tænke i at glæde patriarken med uldne sokker, årgangscognac eller en god cigar. For far har allerede fået en gave, man ikke kan købe for penge. Nemlig et bedre forhold til sine børn.