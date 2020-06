25-årig erkender og fortæller detaljer om kartoteket med nøgenbilleder af danske kvinder

En 25-årig mand tilstod torsdag i retten i Aalborg, at han har været med til at udbygge et kartotek med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder med detaljer, der gjorde det lettere at identificere kvinderne. Betalingen for arbejdet faldt i nøgenbilleder.