Regeringen vil hæve forsamlingsforbud til 50 fra mandag

Regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra mandag 8. juni.

Det viser et brev til Folketingets partiledere, som Politiken er i besiddelse af.

Brevet indeholder regeringens forslag til, hvordan forsamlingsforbuddet skal lempes i tre etaper henover sommeren.

I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer. Derudover lægger regeringen op til, at den eksisterende regel om, at der maksimalt må være en person på to kvadratmeter, som lige nu gælder for restauranter og kulturarrangementer, også skal udvides.

»Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde for eksempel en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, for eksempel superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned«, skriver statsminister Mette Frederiksen i brevet.

I anden etape den 8. juli hæves det til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

Politiet kan stadig nedlægge opholdsforbud i alle tre etaper.

