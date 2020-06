’Barnebruden’ Aya: »Vi troede, det var bedre at være gift«

Der var ikke nogen i Aya Chabans familie i Syrien, der blev gift, hvis de var under 18. Men da 16-årige Aya og 25-årige Rami flygtede fra Syrien til Europa, følte de, at det var smartest at være gift – for så blev man ikke skilt ad.