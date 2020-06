Få overblikket: I dag åbner Danmark endnu mere - og det her mangler

Automatisk oplæsning

Stille og roligt vender hverdagen tilbage efter noget nær tre måneders coronanedlukning.

Legoland er et af de etablissementer, der i dag slår dørene op i dag. Det samme gør københavnske Tivoli, der indføre digitale køer, hvor man via mobilen får at vide, hvornår det er ens tur til at tage med de populæreste forlystelser. Fredagsrock bliver ikke til noget. I stedet kommer der fredagsfilm på Plænen.

Også Randers Regnskov, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og teateret Aveny-T i København genåbner. Det samme gør Dansk Arkitekturcenter i Den udskældte Blox-bygning i København.

Dagen i dag giver også mulighed for at genbesøge sportshaller, yogacentre, svømmeanlæg, legelande og træningscentre, når de har gjort klar til at håndtere besøgene med anskaffelse af håndsprit og sikring af, at der holdes den behørige afstand. For eksempel skal håndbolden rengøres grundigt undervejs, fremgår det.

Fodboldfif kan øge antallet af tilskuere

For dem, der deler den interesse, er der atter mulighed for at følge superligakampe fra tribunerne. Med den begrænsning, at der højst må være 500 personer på lægterne. De vil ikke fylde meget i Parken, hvor der er plads til over 38.000 tilskuere.

Derfor har FCK planer om at indrette stadion i 21 såkaldte sale, der hver kan rumme 500 tilskuere, så der ifølge TV 2 kan være i alt 10.500 tilskuere til kampene.

Mindre kan også gøre det: Ganske almindelige amatørsportshold kan igen tørne sammen. Det samme gælder dans.

Fester og større forsamlinger bliver nu tilladt

En svingom kan i heldigste fald ende med et bryllup. Og fest. Fra i dag er der mulighed for at samle op til 500 til særlige begivenheder af den karakter. Samme mængdegrænse er sat ved større konferencer og generalforsamlinger.

Genåbningerne følger den seneste aftale mellem regeringen og partierne om at komme videre med den såkaldte fase 3. Den forudsætter, at der i hver sektor fastlægges retningslinjer for, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal indføres for at hindre smittespredning.

Lempelserne betyder også, at grænsen for forsamlinger i dag hæves fra 10 til 50 personer.

Blusser epidemien op igen, så kan der atter indføres begrænsninger og om nødvendigt atter lukkes ned, understreges det.

Noget mangler

Med til billedet hører, at en række instanser og virksomheder fortsat ikke må slå dørene op. Universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner kører med fjernundervisning og selvstudier. Diskoteker og spillesteder kan heller ikke få lov at åbne og planlagte festivaller bliver ikke gennemført.

Grænsen bliver kun åbnet en smule på klem fra midten af juni og mange offentligt ansatte sidder på tredje måned bundet til hjemmearbejdspladsen ved spisestuen i deres bolig.