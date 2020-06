Syv regler skal overholdes: Sådan får du lov til at gå i svømmehallen

Kulturministeriet har offentliggjort syv særlige retningslinjer for svømmere under coronaepidemien. Dansk Svømmeunion glæder sig, men håber at kravene løsnes yderligere efter sommer.

Der må højst være én svømmer per fire m2 vand i et bassin, og skabsnøglerne skal afsprittes mellem hver gæst. Sådan lyder to af de nye regler for genåbning af svømmehaller under coronaepidemien. Til gengæld er der ingen krav om, at alle med brune elastikbånd skal op af vandet.