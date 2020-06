Pernille Kjærulff er byretsdommer i Københavns Byret på Nytorv. Hun er case til forside-historien tirsdag om en Dommerundersøgelse, som viser, at dommere er så presset af voldsomme stigninger i antal sager og mangel på understøttelse i form af funktionsduelig it samt kvalificeret hjælpepersonale, at retssikkerheden er i fare. Pernille Kjærulff skal i et reportage-interview fortælle om en dommer-dagligdag.