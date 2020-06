Fængselsstraf og millionbøde: Yngre mand bidrog til digitalt kartotek med nøgenbilleder af hundredvis af danske kvinder

Der er faldet dom i den såkaldte Aalborgsag, hvor en ung mand var tiltalt for at have assisteret med at lave digitalt kartotek med nøgenbilleder af mere end 700 danske kvinder

En 25-årig mand fra Aalborg er i dag blevet idømt fem måneders betinget fængsel og samfundstjeneste i en sag om et digitalt kartotek med nøgenbilleder og -videoer af mere end 700 danske kvinder.

Torsdag 4. juni tilstod den 25-årige i retten, at han havde assisteret en uidentificeret bagmand med at lave et digitalt kartotek. Ideen med kartoteket var, at det fungerede som en slags byttebørs for nøgenbilleder og nøgenvideoer af danske kvinder.

Konkret havde den 25-årige stået for via Facebook at finde skærmbilleder af 590 kvinder i kartoteket og koble billederne sammen med kvinderne, der stod opført med deres fulde navn og hjemby. Som betaling for arbejdet med at finde billeder, fik den 25-årige 10-15 billeder og videoer, som han siden byttede videre til 15-20 personer.

Retten har således fundet den 25-årige skyldig i blufærdighedskrænkelse og videregivelse af private billeder. Ved fastsættelsen af straffen lagde retten vægt på blufærdighedskrænkelsernes antal og karakter - herunder den meget systematiske karakter.

I 2018 fik politiet kendskab til det digitale kartotek med nøgenbilleder og -videoer af mere end 700 danske kvinder. I august 2019 modtog 590 af kvinderne besked om sagen fra politiet via e-boks. Her stod, at de var forurettede i sagen, og at en ung mand var sigtet i sagen.

I forrige uge stod det klart, at endnu en sag om et digitalt kartotek over flere hundrede danske kvinder er på vej. Nordsjælland Politi har således sigtet en ligeledes 25-årig mand fra Hillerød. I denne sag har politiet oplyst, at flere af de forurettede kvinder fra Aalborg-sagen går igen i Hillerød-sagen. En del af kvinderne kan således se frem til endnu et sagsforløb som forurettede.

Bistandsadvokater for 329 af de forurettede kvinder i sagen fra Aalborg har krævet godtgørelse for tort til deres klienter på mellem 5.000 kroner og 50.000 kroner. Retten har i dag valgt, at de 329 forurettede får 5.ooo kroner hver. Når godtgørelsen landede der, skyldes det blandt andet, at der ikke har været fremlagt bevis for, hvilke konkrete billeder der har indgået i kartoteket. Politiet i Nordjylland, der har stået for efterforskningen, har således udelukkende fundet indholdsfortegnelsen til kartoteket.

Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for en del af kvinderne i Aalborgsagen. Hun er tilfreds med dagens dom.

»Det her er et klart signal fra retssystemet og en virkelig vigtig afgørelse. Den viser, at selv om man ikke har været den, der har produceret kartoteket og distribueret billeder, men ’bare’ har været en slags mellemmand, er der begået noget strafbart. Det er ulovligt, når man har bidraget ved at koble kvindernes skærmbilleder med de øvrige oplysninger om dem i kartoteket. Det er en krænkelse af kvindernes blufærdighed«, siger hun.

I lyset af, at der i Aalborgsagen ikke har været ført beviser for, hvilke konkrete billeder, der har været i kartoteket, er Miriam Michaelsen tilfreds med, at de forurettede får det samme beløb i tortgodtgørelse.





