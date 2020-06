Mette Frederiksen: Der er ikke et skriftligt grundlag for nedlukning – det var der ikke tid til

Automatisk oplæsning

Det var regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen, der alene traf beslutningen om, hvilke dele af Danmark der skulle lukke ned grundet coronaudbruddet.

Sådan lyder det fra Mette Frederiksen tirsdag på et samråd, hvis formål er at redegøre for grundlaget for regeringens beslutning om nedlukningen.

»Den beslutning, om hvilke dele af Danmark der skulle lukke ned, traf regeringen alene. Det er en politisk beslutning«, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at der ikke er et skriftligt grundlag for regeringens beslutning.

»Hvis der skulle have været et skriftligt grundlag, så var vi kommet for sent. Vi træffer beslutningen på en dag, hvor jeg møder ind i Statsministeriet uden at tro, at vi skulle træffe beslutningen«.

»Det tager lang tid at udarbejde et skriftligt grundlag. Et skriftligt grundlag findes ikke, for det var der simpelthen ikke tid til«, siger Mette Frederiksen.

Samrådet er indkaldt af Sophie Løhde (V), Peter Skaarup (DF), Mai Mercado (K) og Alex Vanopslagh (LA).

Sagens omdrejningspunkt er, hvad statsministeren sagde på et pressemøde 11. marts, hvor hun gav besked om, at samfundet lukkede delvist ned.

Det var 'myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned', sagde Mette Frederiksen. I sidste måned skrev Jyllands-Posten så, at anbefalingen ikke kom fra Sundhedsstyrelsen.

Efterfølgende slog Mette Frederiksen over for TV2 News fast, at det er 'en bred myndighedsgruppe, der har rådgivet os'. Men altså uden at nævne hvilken specifik myndighed, som anbefalede en så stor nedlukning, der kom.

Og statsministeren tilføjede, at hun principielt ikke går ind i, 'hvilke ord der falder fra hvilke myndigheder'. Det linje fastholder Mette Frederiksen på samrådet.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), har tirsdag i et interview med Politiken udtalt, at han længe havde opfordret regeringen til at handle proaktivt, før coronaepidemien for alvor ramte Danmark. Derfor var Mølbak 'begejstret' for nedlukningen tilbage i marts.

Regering anlagde et forsigtighedsprincip. Det siger Mette Frederiksen.

»SSI anbefalede at minimere aktiviteten, og en bredt sammensat myndighedsgruppe anbefalede, hvordan man kunne lukke ned konkret«.

»Ovenpå anbefalingerne fra en bredt sammensat myndighedsgruppe kommer så det politiske valg om, hvordan vi konkret lukker ned«, siger Mette Frederiksen.

»Hvis man tager enkelte sætninger ud af pressemøder, så kan det komme til at fremstå som om, at vi fulgte myndighedernes anbefalinger én til én. Men ingen, der har fulgt pressemøder, kan være i tvivl om, at regeringen traf politiske beslutninger, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Sophie Løhde, Venstres politiske ordfører, handler sagen ikke om for eller imod nedlukningen. Det handler om åbenhed om beslutningerne.

»Spørgsmålet handler om, at statsministeren brugte myndighederne som begrundelsen for nedlukningen. Så er det ikke urimeligt at spørge til, hvilke myndigheder der var tale omJ, sagde Løhde kort før samrådet.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, tilføjede:

»I det her forløb har vi set, at når det passer regeringen, så er det nogle gange myndighedernes anbefalinger, man følger«.

»Andre gange er det regeringens egen beslutning. Som vagthunde over for regeringen må vi have svar på, om det er gået efter bogen.

Mai Mercado, De Konservatives gruppeformand, mener, at statsministeren bør kunne give klart svar.

»Jeg synes, det er vildt rystende, at vi ikke kan få svar på, hvem der anbefalede regeringen at lukke ned«.

