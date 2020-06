Ombudsmand granskede Støjberg-sag: Hvorfor nævnte han ikke omstridt notat?

To forvaltningsretlige eksperter er uenige om, hvorvidt Folketingets Ombudsmand har misset et notat i sagen om ulovlig tvangsadskillelse af asylpar med mindreårige. Ombudsmanden vil kun udtale sig over for Instrukskommissionen.