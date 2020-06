Erhvervslivet har bakket op, men nu er de i tvivl: »Hvad er samfundets strategi?«

Dansk Industris medlemsdirektør, Lars Frelle-Petersen, kunne have ønsket sig, at grænserne var blevet åbnet tidligere. Han spillede en central rolle i den nationale krisestab (NOST) som forbindelsesled til myndighederne, men har oplevet en stigende skuffelse hos virksomhederne over den langsomme genåbning.

Set med Lars-Frelle Petersens øjne var datoen i går – 18. juni 2020 – en glædens dag. Endelig valgte regeringen at åbne mere op for grænserne, så det er muligt for turister at lægge deres penge i hoteller, restauranter og forlystelsesparker – og for eksportvirksomheder at øge indsatsen for at fylde ordrebøger fra udlandet.