Beboere blev beordret til at tage alt tøj af og gå i bad, inden de betrådte fællesarealerne

Det var et urimeligt indgreb i den personlige frihed, da coronaregler forbød besøg i private hjem på botilbud, mener Institut For Menneskerettigheder. I en sag fra Helsingør kritiserer socialtilsynet, at man gik for langt.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forestil dig, at myndighederne forbød alle over 65 år at få besøg i deres hjem. Det ville udløse protester. Men det var faktisk sådan et forbud, myndighederne indførte i marts, blot over for en anden gruppe: personer, som på grund af handikap bor på et botilbud. En bolig i et botilbud er nemlig lige såvel en privatbolig som dit og mit hjem.