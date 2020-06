Vrede skraldemænd overraskede morgenbilister med stor blokade i København

Automatisk oplæsning

Morgentrafikken stod onsdag morgen stille stille omkring Rådhuspladsen i København, og den konstante overdøvende larm fra båthorn kunne høres i miles omkreds.

Det var ikke sure morgenbilister, der havde fået det forkerte ben ud af sengen. Det var skraldemænd, der i fællesskab forsøgte at råbe kommunen op.

»Politikerne i Københavns Kommune skal vælge mellem borgernes økonomi eller skraldemændenes arbejdsmiljø, når affaldsindsamlingen skal overdrages til ARC. Skraldemændene i København siger nej til forringelse af arbejdsmiljøet«, står der på grønne flyers, som skraldemændene uddeler til forbipasserende.

Sidst på måneden skal det affald, som skraldemændene indsamler, når de arbejder, overdrages til affaldsindsamlingen ARC på Amager, og Søren Simonsen, der er skraldemand, er med på gaden denne onsdag morgen for at protestere.

»Vi kæmper for at få bedre arbejdsforhold. Nogle skraldemænd arbejder for meget og på skæve tidspunkter, så de har svært ved at se familien. Det kan være et hårdt psykisk arbejdsmiljø«, siger han i larmen.

Også Daniel Flarup, der er tillidsmand for de ansatte i genbrugsservicevirksomheden Remondis istemmer sig Simon Sørensens kritik, og han oplever, at kommunen ikke tager skraldemændene med på råd, når der forhandles.

»Der er flere ting, vi forsøger at gøre politikerne opmærksom på ved møde op herude foran Rådhuset. De taler blandt andet om at dele skraldemændene op i to hold og indføre timeløn for os. Vi vil alle arbejde under de samme forhold, vi er et hold«, siger han.

Tillidsmand Daniel Flarup er mødt op i håb om at sikre et bedre arbejdsmiljø for skraldemænd i Københavns Kommune. Foto: Laurits Hjortkjær Henningsen

Han frygter, at overdragelsen til timeløn vil forringe arbejdsforholdene og reducere skraldemændenes tid med familien kraftigt.

Det er i slutningen af juni, at de utilfredse skraldemænd får svar på, om deres aktion i morgentrafikken giver pote. Politikerne i Københavns Rådhus har i hvert fald haft svært ved at overhøre dem denne morgen.

Blokaden blev ophævet ved 08.30-tiden, så trafikken igen flyder som normalt.