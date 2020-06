Bekæmpere af ludomani: »Vores hovedmål er, at alle reklamer bliver forbudt«

Når Spilleloven snart skal reguleres, er et forbud mod reklamer for spil altafgørende. Sådan lyder en af ti nye anbefalinger fra Alliancen mod Spilafhængighed.

Det er ulovligt at reklamere for tobak. Det ansvarlige rationale er, at det holder unge danskere fra at begynde at ryge. Omvendt er det stadig lovligt at reklamere for spil og gamling, selv om det kan føre til afhængighed af spil.

Når Folketingets partier i denne uge mødes til første indledende møde om en regulering af Spilleloven, har Alliancen mod Spilafhængighed derfor en bøn til de folkevalgte:

Danske Spil, Bet365 og andre spiludbydere skal ikke længere have lov til at reklamere. Ikke på tv, ikke på hjemmesider, ikke på store skærme på fodboldstadion. Reklamerne skaber nye ludomaner, lyder det i alliancens udspil til en ny lovgivning.

»Spilreklamer virker som alle andre reklamer. De får flere til at prøve produkter, der er designet til at skabe afhængighed (...). Jo flere personer, der gambler, desto flere risikerer at blive afhængige af gambling«, skriver Alliancen mod Spilafhængighed i udspillet.

De egentlige forhandlinger om regulering af området starter først på den anden side af sommerferien, oplyser Skatteministeriet. Ikke desto mindre håber formand for Alliancen mod Spilafhængighed, at partierne vil lægge an til radikale ændringer på området.

»Vores hovedmål er, at alle reklamer bliver forbudt. Børn og unge skal ikke overdynges med opfordringer til at spille overalt«, siger Sune Røper, formand i Alliancen mod Spilafhængighed.

Lotto skal som eneste pengespil undtages af forbuddet mod reklamer.

Forslaget er et af i alt ti punkter i et nyt udspil fra alliancen, der skal presse på for en mere restriktiv spillelovgivning i Danmark. Derudover foreslår Alliancen mod Spilafhængighed et forbud mod alle former for spilbonusser, så det ikke længere er muligt at lokke nye kunder til med lovning om gratis spil.

»Spilafhængige bliver skabt af afhængighedsskabende gamblingprodukter. Ligesom samfundet gør en stor indsats for at færre unge skal begynde at ryge, så skal vi som samfund også arbejde for, at så få unge som muligt prøver kræfter med gamling. I dag gør vi gennem de spiludbydere, vi danskere ejer i fællesskab, præcis det modsatte«, siger Sune Røper.

Ydermere foreslår alliancen et nationalt spillekort på tværs af spiludbydere. Kortet skal gælde i alle butikker og på online spillesider, og det skal spærres, hvis en tabsgrænse på 20.000 kroner bliver overskredet. Spillere, der taber mere end 10.000 kroner tre måneder i træk vil automatisk blive opdateret om deres spilforbrug. Samtidig skal data fra kortene indsamles og bruges til bekæmpelse af spilafhængighed, lyder det i udspillet.

10.000 er ludomane

I oktober sidste år meldte den nye hjælpelinje StopSpillet om dobbelt så mange henvendelser, end hvad Spillemyndighederne havde forventet. 37 procent af dem var unge mænd i alderen 18-25 år. 6 procent af dem var under 18 år og dermed for unge til overhovedet at spille. Ifølge Center for Ludomani har 125.000 danskere over 18 år problemer med pengespil. 10.000 danskere over 18 år er ludomane.

Centerleder Michael Bay Jørsel mener, at et forbud mod reklamer vil være et væsentligt skridt på vejen til at nedbringe den kedelige statistik.

»Spillereklamer er manipulation. Forbrugerne bliver ledt hen til at forbruge mere og mere, så spilleselskaberne kan tjene flere penge. Det er beviseligt en giftig cocktail for de mennesker, der har problemer med spilafhængighed. Og det er ganske mange«, siger centerlederen.

Michael Bay Jørsel understreger, at der er brug for, at politikerne bliver enige om en mere ansvarlig spillepolitik.

Regeringen oplyser, at de på nuværende tidspunkt endnu ikke har et forhandlingsudspil klar. Derfor kan den heller ikke give nærmere besked om, hvordan man forholder sig til et generelt forbud mod reklamer.

Radikale Venstre bakker op om, at forbuddet vil være en effektiv middel til at bekæmpe ludomani.

»Vi har hele tiden stået fast på, at når tobaksreklamer kan forbydes, så kan reklamer for spil også. Hvad end det gælder på nettet eller i det offentlige rum«, siger skatteordfører Kathrine Olldag.

»Men der er også andre greb, man kan tage fat i, hvis ikke det kan lade sig gøre. Spillereklamer i tv kunne for eksempel kun være tilladt i et bestemt tidsrum. Jeg synes også gerne, at spilleindustrien må være med til at betale for en i dag underfinansieret ludomanibehandling«, siger hun.

V tvivler på »gavnlig effekt«

Fra SF lyder det ligeledes, at man helst ser et generelt forbud mod reklamer for spil, som Alliancen mod Spilafhængighed foreslår. Kan der ikke samles opbakning til det, skal forbuddet som minimum gælde i det offentlige rum samt under sportsbegivenheder.