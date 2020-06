Pind smider bombe i Instrukskommission: Advarede personligt Lars Løkke Rasmussen om sin bekymring for adskillelserne af asylpar

Den tidligere justitsminister Søren Pind var så bekymret for, at det var i strid med loven, det, der foregik i Inger Støjbergs ministerium, at han orienterede statsministeren, da Inger Støjberg iværksatte tvangsadskillelser af asylpar.

Tidligere justitsminister Søren Pind (V) orienterede i 2016 personligt daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om, at han var bekymret over, hvad der foregik i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet under Inger Støjbergs (V) ledelse. Nærmere bestemt i sagen om tvangsadskillelse af asylansøgerpar, hvor en eller begge var mindreårig, som Inger Støjberg iværksatte.

Det fortæller han som noget af det første, da han fredag morgen har indfundet sig i afhøringsstolen i Instrukskommissionen i Retten på Frederiksberg.

»Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret over det, der foregik i integrationsministeriet«, siger Søren Pind.

Som Søren Pind husker det, orienterede han statsministeren i en sms.

»Jeg tror, jeg skrev noget med, at jeg mente, at det nok var noget, han skulle holde lidt øje med«, fortæller Søren Pind, der ikke vil afvise, at ordene alternativt også kunne være faldet i en kortfattet telefonsamtale.

Den tidligere justitsminister har aldrig prøvet noget lignende før, beretter han under sin afhøring..

»Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret over noget, der foregår, som ikke er i overensstemmelse med loven«, siger Søren Pind.

Stærkt problematisk

Søren Pind har selv har undervist i statsret og forvaltningsret.

Derfor, siger han, var »jeg fuldt bekendt med hvilke forpligtelser og problematikker, der ligger i forhold til ministeransvar«.

Og derfor - da han fik at vide, at det ovre i Inger Støjbergs daværende ministerium var »»stærkt problematisk at trænge igennem« med budskabet om, at man ikke kunne adskille alle asylpar uden undtagelser, fordi det ville være i strid med konventionerne - følte han, at han måtte reagere og fortælle statsmnisteren, hvad der foregik.

»Ved du, om statsministeren foretager sig yderligere på baggrund af din henvendelse?« vil kommissionens udspørger vide.

»Nej«, svarer Søren Pind.

»Jeg mener, at jeg har gjort det, jeg skulle. Det vigtige for mig var, at statsministeriet var orienteret«, tilføjer Søren Pind, som fortæller, at han også orienterede departementschefen i sit eget ministerium.

»Der var en følelse af ubehag i den her sag, som fulgte med i noget tid‹, husker Søren Pind.

