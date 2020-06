Pind trækker Løkke ind på scenen

FOR ABONNENTER

Den mest sikre konsekvens af Søren Pinds vidneudsagn for Instrukskommissionen fredag er formentlig, at et prominent navn må føjes til listen over mennesker, der skal tage plads i vidneskranken: tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.