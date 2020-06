For første gang er en hund smittet med corona i Danmark

På en nordjysk minkfarm er der for første gang i Danmark fundet en hund, der er smittet med corona. Men intet tyder på, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af covid-19, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening.

Selv om der på en minkfarm i Nordjylland for første gang i Danmark er fundet en hund, der er smittet med covid-19, behøver danskerne ikke at styrte til dyrlægen for at få testet deres kæledyr.