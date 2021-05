Khankan anker søgsmål og trækker Khader i Højesteret

Imam og lederen af Exitcirklen, Sherin Khankan, anker søgsmålet mod Naser Khader (K) til Højesteret.

Det oplyser hendes advokat Poul Hauch Fenger til Berlingske.

Det sker, dagen efter at Østre Landsret har frikendt Khader for injurier mod Khankan.

Khankan dropper søgsmålet mod Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF).

Advokat Poul Hauch Fenger siger til Berlingske, at anken gælder hele søgsmålet, men at det kun er Naser Khader, der sagsøges.

Han oplyser, at sagen er behandlet i landsretten som første instans på grund af dens principielle karakter. Derfor er der mulighed for, at der kan ankes direkte til behandling i Højesteret, hvilket altså bliver gjort.

I sagen har Sherin Khankan sagsøgt de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviste sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke var tilfældet.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

Over for Berlingske forklarer Khankan, hvorfor det kun er Naser Khader, hun trækker i Højesteret.

»Det blev meget tydeligt for mig i landsretten, at Knuth og Henriksen er medløbere, siger hun.

Hun uddyber, at det er Khader, ’der har været motoren i det her’.

I mailen, som de tre politikere stod bag, forsøgte de at få stoppet en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen.

I mailen blev politikernes alarm blandt andet begrundet med, at Khankan skulle have forsvaret piskeslag som straf for utroskab. Det var i en artikel fra 2011.

Men hendes advokat har påpeget, at hun i artiklens indledning skriver, at hun er imod barbariske straffe.

Naser Khader har i retten fastholdt sin betegnelse af hende som islamist.

Khader sagde tirsdag efter afgørelsen, at han ikke fortryder noget af det, han har sagt om Sherin Khankan.

ritzau