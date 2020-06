Støjberg erkender: 50-årig mand med barnebrud eksisterer ikke

Aktindsigt viser, at der i Udlændinge- og Integrationsministeriets opgørelser ikke fandtes et asylpar, hvor en mand på 50 år boede sammen med en 16-årig pige på et dansk asylcenter. Mand blev ved en fejl noteret for at være født i 1966 - han var født i 1996.