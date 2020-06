Advokat afviser, at drabssag på Bornholm har racistisk motiv

Automatisk oplæsning

Natten til tirsdag blev en 28-årig mand slået ihjel ved en bålplads i Nordskoven på Bornholm.

Et brødrepar på henholdsvis 23 og 25 år er sigtet for at dræbe den 28-årige mand. Brødrene blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet indtil 22. juli.

Chefanklager Benthe Pedersen Lund ved Bornholms Politi fortæller, at de to mænd nægter sig skyldige i drab, men erkender sig skyldige i vold mod offeret.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, så offentligheden har begrænset indsigt i sagen, men det fremgår af politiets sigtelse, at offeret blev slået ihjel i tidsrummet mellem 00.39 og 06.11 natten til tirsdag.

Det fremgår også af sigtelsen, at offeret blev ramt af slag med rafter, flasker og knyttede næver og stukket flere gange med kniv. Han fik desuden et knæ presset mod halsen.

Offeret har en mor fra Tanzania og en dansk far. Hans baggrund kombineret med den ekstremt voldsomme behandling og det forhold, at gerningsmændene ifølge politiet placerede et knæ på afdødes hals – ligesom det skete for George Floyd i USA – har fået en del mennesker på sociale medier til at spekulere på, om drabssagen kan være racistisk motiveret.

Advokat: Politiet udelukker aldrig noget fra start

Ekstra Bladet har talt med flere venner til den afdøde, som ikke mener, at sagen har et racistisk motiv. Avisen har også spurgt Jacob Ibsen, chefpolitiinspektør i Bornholms Politi, om der kan være tale om en racemotiveret hatecrime.

»Det ved jeg ikke endnu. Men jeg vil ikke udelukke, at det kan indgå i vores efterforskning af sagen«, siger Jacob Ibsen til Ekstra Bladet.

John Jørgensen, som er advokat for en af de sigtede, mener dog ikke, at man kan lægge noget i den udtalelse fra politiet. I begyndelsen af en efterforskning kan politiet aldrig udelukke noget.

»Det er jo det, politiet skal sige, for der er jo ikke noget overhovedet, der kan udelukkes«, siger John Jørgensen.

»Altså, jeg kan jo sige ligesom politiet, at jeg kan heller ikke udelukke noget, men jeg har ikke hørt noget om det indtil nu«.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre. Derfor må John Jørgensen ikke fortælle, hvad der eventuelt kom frem om baggrund eller motiv.

John Jørgensen har dog også bemærket spekulationerne om, at der skulle være et racistisk motiv, og han vil gerne sige, at han ikke mener, at der er grundlag for de spekulationer.

»Efter mine begreber – uden at jeg overtræder nogle regler (om tavshedspligt, red.) – er der ikke antydning af noget racemotiv i sagen, med det, jeg har hørt indtil nu i hvert fald. Altså, de pågældende har kendt hinanden i flere år og været venner, så det anser jeg for at være udelukket«, siger John Jørgensen