Rapport om corona-indgreb: Regeringens enevælde har ramt en masse borgere i genåbningen

Da regeringen 11. marts fremlagde planen om at nedlukke store dele af Danmark brugte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) den røde og grønne kurve for at illustrere nødvendigheden i at undgå sundhedsvæsnets sammenbrud. Allerede tre uger senere var den risiko dog afblæst, og fra da af burde Folketinget have trådt i karakter og indskrænket regeringens store magt, påpeger Justitia.