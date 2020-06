Nyt dansk jobnøgletal er - måske - en rigtig god nyhed

Nu rammes eksporten for alvor

Tore Stramer hæfter sig desuden ved, at de nye tal for lønkompensationen viser, at sammensætningen er personer på ordningen har ændret sig. Fra at unge under 30 år tidligere udgjorde mere end en tredjedel af de lønkompenserede, udgør de nu kun lidt mere end hver femte. Stort set den omvendte fortælling gør sig gældende for personer over 50 år.

»Det tyder på, at det nu er nogle lidt andre brancher, der bliver ramt. Og her tænker jeg især på eksporterhvervene, som nu for alvor kan mærke, at det går dårligt på eksportmarkederne. Det er typisk i de virksomheder, at vi ser lidt ældre erhvervsuddannet personale, og det ser ud til, at det er dem, der bliver ramt nu«, siger Tore Stramer.

Det er fortsat restauranterne, som har flest medarbejdere hjemme på lønkompensation. Efter dem kommer sportsklubberne og forskellige produktionsvirksomheder.

Det er især i de større byer, at de lønkompenserede jobs findes. København tegner sig for knap 25 procent, mens Østjylland har 16 procent af de lønkompenserede jobs.