De første 93 vidner i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner: Det var ikke vores ansvar

Halvandet års afhøringer har tegnet et billede af et kuldsejlet Skat, hvor ansvaret drev herreløst rundt, og alle peger på nogle andre som dem, der burde have forhindret, at formodede svindlere løb med mindst 12,7 milliarder kroner. Nu mangler Undersøgelseskommissionen om Skat kun at høre fem af de embedsmænd, som sad helt i toppen hos Skat og Skatteministeriet, da skandalen fik lov at udspille sig. Kun Jens Brøchner, departementschef i Skatteministeriet, har stadig sit job.