Skal vi sende gadehunde til Danmark?

Politiken har i denne uge afsløret, hvordan foreningen DDVG sender alvorligt syge gadehunde til Danmark. Hundene fejler alt fra simple problemer som orm til komplicerede hjerte- nyresygdomme, slemme adfærdsproblemer og ankommer sågar med kugler fra geværer i kroppen. Men bør vi overhovedet sende gadehunde til Danmark?

Professor i bioetik Peter Sandøe, dyrlæge og formand for Den Danske Dyrlægeforening Hanne Knude Palshof og formand for Dyreetisk Råd Bengt Holst giver her deres bud.

Peter Sandøe: »Jeg er modstander af den meget sort-hvide debat om, hvor vidt man er for eller imod gadehunde. Personligt synes jeg ikke, at det er en god ide at sende gadehunde til Danmark. Men jeg ved, der er mange ordentlige mennesker, som gør en god indsats for at hjælpe hundene, og det har jeg respekt for«.