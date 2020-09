Psykolog: Skats organisation var opskriften på en katastrofe

Medarbejderne i Skat blev banket flade i årevis. Der blev skåret ned med hård hånd, og medarbejdere og opgaver blev flyttet rundt, ikke bare mellem kontorer, men mellem landsdelene.

Samtidig kom skattefolkene til at ligne idioter i offentligheden, som ikke hørte om andet end fejl i Skat: Forkerte ejendomsvurderinger, et ulovligt opkrævningssystem og endelig skandalen om udbytteskat, som kostede statskassen mindst 12,7 milliarder kroner, fordi ingen havde reageret på advarsler om, at det kunne ske. Hvilket foreløbig samtlige 93 nuværende og tidligere medarbejdere i Skat, som har vidnet i den kommission som undersøger sagen, afviser at have et ansvar for.

Det er slet ikke så mærkeligt, som det lyder, forklarer Magnus Larsson, psykolog, ph.d. og lektor ved Institut for Organisation ved Copenhagen Business School, CBS. Magnus Larsson har ikke selv førstehåndskendskab til udviklingen i Skat eller til sagen om udbytteskat, men baserer sine vurderinger på Politikens gengivelser af centrale vidneforklaringer fra kommissionen.