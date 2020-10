Mens Norge reagerer prompte: Danmark tøver med at ændre grundloven trods mulige brud på menneskerettighederne

Det er fortsat uvist, om en tre måneder gammel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Belgien også skal have betydning for, hvordan vi her til lands indretter vores valgsystem og grundlov.

Dommen har vidtrækkende perspektiver for flere lande, fordi valgsystemerne minder om hinanden og kigger man mod nord har man allerede taget konsekvensen.

For mens juristerne i Justitsministeriet fortsat gransker dommen fra juli, så har Norge for længst indledt den lange proces med at få ændret valgloven og grundloven. Det sker i erkendelse af, at de norske procedurer for behandling af klager over valg – der minder om de danske – meget vel kan være i strid med menneskerettighederne.