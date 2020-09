Per Munch: En dum FM-station kan være sjovere end selv den mest gennemtænkte playliste

At holde sommerferie sammen med en transistorradio, der kun kan tage én kanal, er som at tale med en meget gammel slægtning med hørerør. Du har ikke meget at skulle have sagt. Til gengæld er det momentvis ganske underholdende.

Den har stået så længe på køkkenbordet i sommerhuset på Samsø, at den næsten er groet fast. Nogle gange holder den op med at spille, og så skal den have et velrettet dask. Selve kanalvælgeren skal man ikke prøve at stille om på – det ender med sikkerhed i statisk støj. Man er kronisk indlagt til P4 Østjylland.

’Går og ser på vinduer’, der er blevet gennemtævet af Anne Linnet og Marquis de Sade i 35 år, bliver spillet med stor begejstring af studieværten.